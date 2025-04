Atleta de Cotia conquista pódio em prova de corrida de rua em SP

Wilton Souza conquistou o 3º lugar na distância de 10 km; prova ocorreu neste domingo (27) na região do Parque Ibirapuera

Wilton Souza, atleta de Cotia, ficou em 3º lugar na distância de 10 km. Foto: Reprodução / Instagram

O atleta cotiano Wilton Souza Delmondes conquistou o 3º lugar do pódio na segunda edição da prova The Bull Run, realizada neste domingo (27) na região do Parque Ibirapuera, em São Paulo.



O atleta completou a distância de 10 km em 36 minutos e 28 segundos, um ritmo médio de 3 minutos e 37 segundos por km.



“O 3º lugar geral começa quando você acredita em si mesmo. @wiltonatleta Grande Atleta da nossa cidade”, escreveu o perfil do MDP em publicação no Instagram.



"Não se preocupe com o ritmo dos outros corredores, concentre-se no seu progresso e mantenha sua motivação sempre em alta".





Wil, como é conhecido, é da equipe MDP (Malucos do Pedal), que além de ciclistas, também é formado por corredores de rua.