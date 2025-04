Soldado denuncia tortura em quartel em Barueri após perder fivela do cinto: “Batia na cabeça”

De acordo com o relato do jovem, de 19 anos, a violência provocou dores e vômito de sangue; veja o que disse o Exército

Foto: Arquivo pessoal

Um soldado do Exército registrou boletim de ocorrência relatando ter sofrido agressões em um quartel em Barueri, após perder a fivela do cinto do uniforme.

O caso aconteceu em 11 de março, duas semanas depois da formatura do soldado na corporação.De acordo com o relato do jovem, de 19 anos, a violência provocou dores e vômito de sangue.Em entrevista à TV Globo, o soldado disse que tudo começou em 10 de março, quando informou a um oficial que havia perdido a fivela, peça fornecida pelo almoxarifado, ao receber o novo uniforme.Em seguida, ele teria sido levado para uma sala sem iluminação, câmeras ou janelas. No local, conta que foi forçado a fazer flexões enquanto recebia chutes e era questionado sobre "quanto custava" a fivela., relatou.O advogado do soldado afirmou que seu cliente, afirmou Eduardo Lemos Barbosa.Em nota, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso.