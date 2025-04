GCM de Cotia recebe 44 novas viaturas e prefeito destaca investimentos na segurança

Entrega foi realizada nesta quarta-feira (9) em frente ao Paço Municipal; ao Cotia e Cia, Welington Formiga detalhou os novos investimentos; veja vídeo

Foto: Cotia e Cia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), entrega nesta quarta-feira (9) 44 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal (GCM). São 4 bases móveis, 22 Renault Duster, 8 Jeep Commander, 4 motocicletas e 6 HB20.



A cerimônia de entrega, que reúne autoridades municipais tanto do Executivo quanto do Legislativo, acontece em frente ao Paço Municipal.



Ao Cotia e Cia, Formiga classificou a entrega das novas viaturas como um “momento histórico” para a cidade. “São 44 viaturas. Um momento histórico. Nós só tínhamos 15 sucateadas. Compramos quase R$ 1 milhão de coletes. Desde 2003, a nossa guarda não era valorizada”, destacou.





Foto: Cotia e Cia

Ao lado do secretário de Segurança Pública, Fabrício Dourado, Formiga disse que a cidade, agora, voltará a ter segurança. “Cotia não aguenta mais sofrimento, é assalto toda hora, chega! Nós vamos botar ordem na cidade. Nós vamos voltar a ter segurança na cidade”.



OUTROS INVESTIMENTOS



O prefeito de Cotia também destacou outros investimentos que vem fazendo na área de Segurança Pública. “Estamos construindo agora a maior central de monitoramento do Brasil, que vai ser no parque linear, na Granja Carolina. Os tótens foram atualizados, existe o Smart Cotia, onde nós temos o reconhecimento facial 100%", disse.





Foto: Cotia e Cia

De acordo com o chefe do executivo, todos os comerciantes terão, em breve, a oportunidade de interligar suas câmeras com a central de monitoramento da GCM. “Todos os bairros, entidades, igrejas, empresas bolsões, condomínios, vão interligar sua câmera central com a nossa Central de Monitoramento, ficando 24 horas a nossa valorosa guarda olhando.”



Veja o vídeo abaixo: