Circuito da Galinha Pintadinha chega ao Shopping Granja Vianna em maio

Atração reúne diversas atividades que estimulam a imaginação e o movimento; programação inclui ainda uma área de pintura criativa e jogos temáticos

Foto: Reprodução

Uma aventura colorida e cheia de surpresas está prestes a invadir o Shopping Granja Vianna, em Cotia.

A partir de 8 de maio, a personagem mais querida do universo infantil chega com o Circuito da Galinha Pintadinha, uma experiência sensorial e interativa que promete transformar a visita ao shopping center em um momento inesquecível para toda a família.O circuito reúne diversas atividades que estimulam a imaginação e o movimento, com destaque para brinquedos infláveis, piscina de bolinhas gigante, obstáculos sensoriais, cama elástica, corredor de elásticos e tapete interativo.A programação inclui ainda uma área de pintura criativa e jogos temáticos. Ao final do percurso, uma escultura de cinco metros da Galinha Pintadinha convida para fotos e selfies, garantindo um registro especial da experiência.Voltada para crianças de até 12 anos, a atração permite a entrada de adultos acompanhantes gratuitamente para os pequenos de até 5 anos. Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos de brincadeira, com acréscimo de R$ 1 por minuto adicional.Instalado na área de eventos do Piso L1, o circuito poderá ser visitado de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.