Quadrilha que atuava em Cotia e Carapicuíba é presa com uma tonelada de drogas

Criminosos eram responsáveis por produzir, armazenar e distribuir entorpecentes produzidos com o tetrahidrocanabinol

Policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) desmantelaram uma quadrilha especializada na produção, armazenamento e distribuição de drogas.

Três integrantes da organização criminosa, de 30, 31 e 40 anos, foram presos em flagrante com mais de R$ 2 milhões em espécie e uma tonelada de entorpecentes, entre maconha, droga ice, haxixe, skunk.Equipes da 5ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) cumpriram cinco mandados de busca e apreensão domiciliar na terça-feira (29) em endereços da zona oeste de São Paulo e nos municípios de Carapicuíba e Cotia.A ação só foi possível porque os investigadores conseguiram descobrir o esquema criminoso de uma quadrilha que traficava entorpecentes vinculados ao tetrahidrocanabinol (THC), o principal ativo da maconha.Os envolvidos circulavam frequentemente por cinco endereços, que foram alvo da operação de ontem.No primeiro local, na região do Jardim Ester, onde antes funcionava uma escola, os policiais abordaram dois homens no momento em que saíam da garagem em um veículo.Durante as buscas no carro, foram encontradas porções de drogas em um compartimento falso atrás do painel. Também havia entorpecentes e grande quantidade de dinheiro no imóvel.No segundo endereço, no Butantã, o outro indiciado foi localizado. No local foi apreendido um carro, drogas, dinheiro em espécie, equipamentos voltados ao cultivo de maconha e para confecção de cigarros digitais.Outros mandados foram cumpridos em imóveis em Caucaia do Alto e no Jardim Santa Paula, em Cotia, e no Parque Primavera, em Carapicuíba, também utilizados para produzir e armazenar as substâncias.Ao todo, três veículos, nove celulares, duas televisões, um notebook, cartão bancário e anotações do tráfico foram recolhidos.Para o preparo das drogas, foram apreendidos seis empacotadoras, quatro cortadores, duas balanças de precisão, uma prensa, diversos sacos e embalagens, oito estufas, fertilizantes, adubos e luminárias.A pesagem das drogas contabilizou 699 quilos de ice, 289 quilos de maconha, 118 quilos de skunk e 120 gramas de haxixe, totalizando 1,1 tonelada de entorpecentes. Com as apreensões, é estimado um prejuízo de quase R$30 milhões ao crime organizado.O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 5ª Delegacia da Dise, do Denarc.