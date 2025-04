Romaria de Caucaia do Alto até Pirapora do Bom Jesus chega a sua 82ª edição

A festa será encerrada com um show gratuito com a dupla sertaneja Mayck & Lyan, na Praça dos Romeiros

Foto: Divulgação

A tradicional Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus chega à 82ª edição ratificando a sua força e importância cultural e religiosa em toda a região.

O evento está marcado para os dias 25, 26 e 27 de abril.A festa, que faz parte do calendário oficial de eventos do município, será encerrada com um show gratuito com a dupla sertaneja Mayck & Lyan, na Praça dos Romeiros.Informações sobre a Romaria e a programaçãoA romaria é uma realização da Diocese de Osasco e da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição.A saída dos peregrinos será na noite de sexta-feira (25), após a missa das 19h, que será celebrada pelo Bispo Frei Dom João Bosco e concelebrada pelo pároco Padre José Maria Falco.Os pedestres serão os primeiros a saírem rumo ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora e, de acordo com a programação, ao longo da madrugada sairão: ciclistas, charreteiros, cavaleiros, máquinas agrícolas, ônibus, jipes/off road e, por último, motociclistas.Os peregrinos sairão de Caucaia, passarão pela Água Espraiada, Vargem Grande Paulista, Itapevi, São João Novo, Araçariguama e, por fim, entrarão em Pirapora do Bom Jesus.A orientação dos organizadores é para que os participantes sigam rigorosamente as regras da procissão para garantir a segurança de todos, bem como da população que se utiliza das vias por onde a romaria passará.82ª Romaria Caucaia a PiraporaDias 25 a 27 de abril de 2025ProgramaçãoDia 27 de abril, às 20h: show de encerramento com Mayck & LyanLocal do show: Praça dos Romeiros, centro de Caucaia