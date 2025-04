Turma do Pagode se apresenta em parque aquático de Cotia em maio; veja valores dos ingressos

Evento faz parte do ‘Esquenta Thermas’, que chega a sua 5ª edição; ingresso do dia garante acesso completo ao parque e à programação do evento

Grupo Turma do Pagode. Foto: Divulgação

Com mais de 30 anos de carreira, o grupo Turma do Pagode se apresentará no Thermas a Mata, em Cotia, no dia 18 de maio. O evento faz parte da programação do ‘Esquenta Thermas’, que chega a sua 5ª edição.

A programação musical também conta com apresentações do DJ Danilo Martinez e do Grupo Versão, oferecendo uma combinação de diversão aquática e entretenimento ao vivo ao longo do dia.Os ingressos estão disponíveis no site do parque com valores promocionais de quarto lote: R$ 99,90 (adulto) e R$ 89,90 (criança).Para quem busca uma experiência diferenciada, há também o Lounge Germânia, com open chopp, água e refrigerante por R$ 300,00.Com mais de 15 atrações, entre elas piscina de ondas, toboáguas radicais, áreas infantis e tirolesa, o Thermas da Mata é uma opção de passeio a cerca de 30 minutos de São Paulo. O ingresso do dia garante acesso completo ao parque e à programação do Esquenta Thermas.As vendas são limitadas e estão disponíveis online em: www.thermasdamata.com.br O Turma do Pagode formado em 1994 na zona norte de São Paulo tem mais de 31 anos de carreira e surgiu entre amigos apaixonados por samba e pagode. O grupo alcançou projeção nacional com seu estilo descontraído e um repertório cheio de hits que marcaram época e entre os sucessos estão “Lancinho”, “Camisa 10”, “Deixa em Off”, “A Gente Tem Tudo a Ver”, “Cobertor de Orelha” e outras músicas marcantes.A banda tem cerca de mais de 3,8 milhões de acessos no Spotify e seu canal oficial no YouTube ultrapassa mais de 1 bilhão de visualizações, com uma base fiel de fãs que lota shows por todo o país.5º Esquenta Thermas - Turma do PagodeQuando: 18/05Horário de funcionamento: das 10h às 17hIngressos: Adulto a partir de R$99,90 e Infantil a partir de R$89,90. Lotes limitados.Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP