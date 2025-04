Frota sobre voltar à TV: “Já vivo todo dia um reality show na Câmara de Cotia”

Fala foi feita em entrevista após homenagem ao apresentador Carlos Alberto de Nóbrega

Vereador Alexandre Frota. Foto: Câmara de Cotia

O vereador de Cotia, Alexandre Frota (PDT), foi questionado nesta terça-feira (15) se voltaria a participar de realities na TV brasileira ou de algum projeto do gênero.

Ao canal LeoDiasTV, o ex-A Fazenda disse que “já encerrou a sua cota”, portanto, não voltaria a participar. “Já vivo aqui, estou vivendo todo dia um reality show aqui na Câmara [de Cotia]. Já contribui, participei de três programas desses, mas já encerrei a minha cota”, garantiu.O questionamento foi feito durante homenagem que o parlamentar fez para Carlos Alberto de Nóbrega, de ‘A Praça é Nossa’. O apresentador do programa humorístico do SBT foi contemplado com o título de cidadão cotiano na sessão ordinária