Criança de 2 anos sofre parada respiratória e é salva por PMs em Caucaia do Alto

Caso ocorreu neste domingo (27) na região central do distrito

Foto: Divulgação

Uma menina de 2 anos foi salva por policiais militares após ter sofrido uma parada respiratória neste domingo (27) no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.

Segundo a ocorrência, os policiais se deslocavam pela Avenida Roque Celestino Pires, no centro, quando se depararam com uma mulher desesperada com uma criança nos braços.Ao se aproximarem, os agentes perceberam que a menina estava desacordada.De imediato, os PMs realizaram a manobra de Heimlich - técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgo – e também de reanimação cardiopulmonar.Assim que os policiais realizaram os procedimentos, a menina voltou a respirar e iniciou o processo de recuperação ainda no local.Em seguida, os PMs levaram a criança juntamente com a mãe ao pronto-socorro, onde a vítima foi atendida.