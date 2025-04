Em Cotia, caminhões estacionados irregularmente atrapalham motoristas e moradores; VÍDEO

Cotia e Cia relatou o problema para a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) e aguarda retorno.

Outros moradores da região, ouvidos pelo, também relataram os transtornos que esses caminhões vêm causando no dia a dia.Uma comerciante, que preferiu não ser identificada, disse que todos os dias os motoristas estacionam em frente ao seu estabelecimento, impossibilitando as entregas de mercadorias., disse.Em outro comércio, a proprietária já perdeu as contas de quantas vezes, ao dia, tem que passar pano para limpar a poeira trazida pelos caminhões.