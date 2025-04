Novo plano de carreira da GCM de Cotia é aprovado; veja o que muda

De autoria do prefeito Welington Formiga (PDT), a proposta foi aprovada por unanimidade

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na semana passada, a revisão do Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal (GCM). De autoria do prefeito Welington Formiga (PDT), a proposta foi aprovada por unanimidade.

Na tribuna, Formiga lembrou que o Plano de Carreira da GCM estava defasado e não sofria alterações há mais de 20 anos.discursou.De acordo com o projeto, além de criar e extinguir cargos, a propositura aumenta o efetivo da corporação para 700 integrantes e reorganiza os serviços da Corregedoria e Ouvidoria.diz o prefeito na justificativa do texto.Ainda de acordo com Formiga, pretende-se, ainda, valorizar as atividades desenvolvidas pelo Corpo Musical da Guarda,