Welington Formiga sanciona reajuste salarial de 4,56% para servidores municipais

Reajuste inclui a remuneração do próprio prefeito, do vice e de secretários, além de servidores do Executivo e do Legislativo; confira as publicações na íntegra

Foto: Google Street Views

(VEJA AQUI). O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), sancionou e promulgou a lei que reajusta em 4,56% o salário dele mesmo, do vice-prefeito e de secretários municipais

O chefe do Executivo da cidade também sancionou a lei que reajusta em 4,56% as remunerações dos servidores públicos dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como da autarquia municipalO índice corresponde a variação do IPCA/IBGE ocorrida durante o período de 1º de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2025.As leis, que foram inseridas nesta sexta-feira (7) no sistema de Leis Municipais de Cotia, abrangem todo o funcionalismo público municipal, incluindo inativos e pensionistas, conforme preconizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).O assunto sobre o reajuste causou polêmica nas redes sociais no final de fevereiro. Welington Formiga chegou a dizer que iria vetar o projeto que propunha a revisão geral da remuneração dele, do vice e de secretários . Depois, voltou atrás, explicando que se tratava de uma correção inflacionária e que o assunto era determinado por lei