Cursinho popular gratuito da Uneafro está com inscrições abertas em Cotia

Aulas acontecem aos sábados na Escola Estadual República do Peru; veja como realizar a inscrição

Aulas acontecem na E.E República do Peru. Foto: Reprodução

O cursinho popular da Uneafro do núcleo Clementina de Jesus, em Cotia, está com inscrições abertas.

Os interessados devem mandar um WhatsApp para (11) 98401-7805 ou para (11) 95421-1941 dizendo que querem se inscrever. A primeira aula tem previsão para ocorrer no próximo dia 15.O cursinho, que é gratuito, acontece aos sábados na Escola Estadual República do Peru (rua pintassilgo, 142, Jardim Nova Coimbra), das 8h30 às 13h.As aulas serão de português, matemática, história, geografia, física, química, inglês, filosofia, sociologia e biologia.De acordo com a Uneafro, os cursinhos pré-vestibulares comunitários da organização atendem jovens e adultos oriundos de escolas públicas, prioritariamente negros/as, que sonham em ingressar no Ensino Superior e preparar-se para o Enem ou concursos públicos.