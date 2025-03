VÍDEO: Van escolar fica parcialmente submersa após forte chuva alagar bairro em Cotia

Flagrante foi feito por um morador que foi buscar seu filho na creche; assista!

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Uma van escolar ficou parcialmente submersa no bairro Mirante da Mata, em Cotia, após a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (18).







(em atualização)

Um vídeo enviado ao Cotia e Cia (veja abaixo) mostra o veículo parado e encoberto pela água na rua Dolores Duran. Não há informações sobre feridos e nem se tinham crianças dentro da van no momento.O flagrante foi feito em frente à Escola Municipal Samuel da Silva Filho e do C.E. José Roberto Maceno., disse Ronaldo Rocha Coelho, morador do bairro.