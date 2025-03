Chuva causa alagamentos em avenidas da região central de Cotia nesta terça-feira (18)

Alagamentos complicam trânsito na região

Foto enviada ao Cotia e Cia por morador da região

A forte chuva que atinge a cidade de Cotia na tarde desta terça-feira (18) causa alagamentos em duas importantes avenidas da região central.

O problema ocorre no início da avenida Lyons (em frente à Escola Municipal Sidrônia) e na avenida Antônio Mathias de Camargo (no cruzamento com a Lyons).Por conta dos alagamentos, o trânsito ficou complicado para quem vem, principalmente, do centro em sentido aos bairros (foto acima foi enviada às 16h40).