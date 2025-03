Atletas de Cotia conquistam 9 medalhas em competição de karatê no interior de SP

* Anna Júlia - Kata Sub 12 e Luta Sub 12 (Série B);* Helid Souza - Kata sênior, Luta sênior, Kata Master e Luta Master (Série B);* Gabriel Ambrósio - Kata sub 10 (Série B).* Fabíola Silva Souza - Kata sênior e Luta sênior (Série B).* Calebe Ramos - Kata sub 12 e Luta sub 12 (Série B).Com o ótimo desempenho dos alunos, a equipe teve a sua melhor participação entre todas da Acak, conquistando a 8° colocação geral entre 45 academias presentes.