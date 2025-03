Veja o momento em que balão cai na Raposo Tavares em Cotia

Balão colorido quase atingiu veículos na rodovia.

Na manhã deste sábado (1) um balão foi flagrado caindo na altura do KM 36 da rodovia Raposo Tavares sentido interior em Cotia.





No vídeo é possível observar que dois homens recolocam o balão no ar. O artefato quase atingiu carros que trafegavam na via.





Vale ressaltar que a soltura de balões pode causar danos irreparáveis a famílias e ao meio-ambiente, com possíveis incêndios, danos estruturais e outras consequências. É por isso que, desde 1998, a prática é considerada crime, prevista na Lei nº 9.605, com pena de 1 a 3 anos de prisão, ou multa de, no mínimo, R$ 10 mil.