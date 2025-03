Covid-19: Prefeitura anuncia medidas protetivas após aumento de casos em Cotia

Casos da doença na cidade mais que dobraram do final de 2024 para o início deste ano; anúncio da prefeitura é direcionado aos profissionais da saúde

A prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou neste sábado (1°) medidas protetivas contra o aumento de casos de Covid-19 na cidade.

Conforme publicado pelo Cotia e Cia nessa sexta-feira (28), os casos de Covid-19 no município subiram 173% do final do ano passado para o início deste ano.

Segundo dados da Saúde, entre novembro e dezembro de 2024 foram confirmados 89 casos da doença: já entre o início de janeiro até o dia 17 de fevereiro deste ano, foram registrados 243 casos positivos.

Leia também: