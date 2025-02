Shopping na Estrada de Caucaia divulga data de inauguração do cinema

Nova atração terá 800 lugares divididos em 5 salas.

O Shopping Central Park anunciou nesta sexta-feira (28) a data de inauguração de seu cinema. Segundo o empreendimento a nova atração terá 800 lugares divididos em 2 salas tradicionais, 2 semi-vip e 1 sala vip.A inauguração acontece no dia 30 de abril. O Shopping também informou que o ambiente ainda contará com bomboniere.” Disse o site em publicação no Instagram.O Central Park está localizado na Estrada de Caucaia do Alto nº 4040 no Tijuco Preto.