Renomada varejista brasileira mira na Granja Viana para expandir plano de franquias

Foto: Renato Pizzutto / Divulgação

A Polishop, renomada varejista brasileira especializada em produtos inovadores e a maior empresa omnichannel do Brasil, está de olho na Zona Oeste da Grande São Paulo, mais precisamente no bairro da Granja Viana, no município de Cotia, para expandir seu modelo de franquias.

O novo negócio faz parte de sua estratégia de reestruturação e crescimento, que visa ampliar sua presença e reforçar a capilaridade da marca em regiões estratégicas.O projeto de franquias da Polishop faz parte de um movimento para fortalecer sua posição no mercado, proporcionando novas oportunidades de negócios e aproximando ainda mais os consumidores de suas lojas físicas, sem perder o vínculo com seu canal online., revela João Appolinário, presidente e fundador da Polishop., conclui.