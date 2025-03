Thermas da Mata anuncia ‘O Fantástico Circo da Mata’, nova atração do parque em Cotia

O espetáculo, que acontece aos sábados e domingos, de 22 de março a 15 de junho, será apresentado em um palco fixo na área da Vila da Mata

Foto: Divulgação

O Thermas da Mata anunciou uma nova atração para os próximos meses. O parque aquático, localizado em Cotia, transportará o público para o universo lúdico do circo com o espetáculo "O Fantástico Circo da Mata".

O espetáculo, que acontece aos sábados e domingos, de 22 de março a 15 de junho, será apresentado em um palco fixo na área da Vila da Mata.afirma o diretor do espetáculo, Rogério Barbatti.A história central do espetáculo acompanha Guga, uma criança curiosa que, durante um dia na praia do Thermas da Mata, encontra um baú misterioso enterrado na areia. Ao abri-lo, ele libera um mundo de cores, sons e personagens extraordinários, revelando o segredo do "O Fantástico Circo da Mata".De dentro do baú, surgem figuras como o palhaço Mexerica, o monociclista Blackwith, a assistente de magia Faísca e a artista de bambolê Zaya, que também se destaca em números de contorcionismo e ilusionismo. Juntos, eles mostram a Guga que a verdadeira magia do circo está na capacidade de sonhar e acreditar na fantasia.O Fantástico Circo da MataQuando: aos sábados e domingos, de 22 de março a 15 de junhoHorários de funcionamento: de quinta à segunda, das 10h às 17hIngressos: a partir de R$89,90 Adulto e R$59,90 Infantil + boiaEndereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP