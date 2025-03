Caso Vitória: Laudo do IML revela detalhes do assassinato brutal da jovem na Grande SP

Corpo da adolescente foi encontrado no dia 5 de março, em Cajamar; Detido, Maicol Sales dos Santos é o principal e único suspeito do crime até o momento

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Laudo do Instituto Médico Legal (IML), divulgado hoje (18), aponta detalhes do assassinato brutal da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos.

O corpo da adolescente foi encontrado no dia 5 de março, em Cajamar, na Grande São Paulo. Cães farejadores localizaram a vítima com cabelo raspado, sinais de violência e sem roupas. A polícia não achou a arma do crime.Segundo a Polícia Civil, Maicol Sales dos Santos é o principal e único suspeito do crime até o momento. Ele foi detido no dia 8 de março. De acordo com a delegacia de Cajamar, o rapaz abordou, sequestrou e matou Vitória por vingança por não ter sido correspondido por ela. Para a investigação, Maicol pode ter agido sozinho.O laudo do IML não encontrou sinais de violência sexual no corpo de Vitória. Segundo a perícia, a jovem apresentava cortes por faca no tórax, no pescoço e no rosto., informa trecho do laudo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) que analisou o corpo da vítima.Segundo os peritos, Vitória estava com álcool no sangue, mas que, nesse caso, pode caracterizardo corpo. De todo modo, a polícia ainda apura se alguém a embriagou ou a dopou.