Cotia chega à fase final para contratação de 150 novos GCMs

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Segurança Pública de Cotia afirmou hoje (21) que chegou à etapa final do processo de contratação de novos Guardas Civis Municipais (GCMs). Depois de passar pelas seletivas previstas, pouco mais de 200 aprovados no concurso público 01/2024 chegaram à fase conhecida como ‘investigação social’.

Desta eliminatória, a pasta explicou que sairão os 150 novos integrantes da corporação de segurança para o cargo de Guarda Civil Classe III. Nesta semana, a secretaria informou que recebeu a documentação preenchida pelos candidatos aprovados para esta fase.Segundo o secretário da pasta, Fabrício Dourado, será dado início, a partir de agora,, explicou.De acordo com Dourado, os aprovados na ‘investigação social’ serão inscritos como alunos no curso introdutório com aulas teóricas e práticas, por cerca de seis meses, os alunos serão novamente avaliados e terão que obter média final suficiente para aprovação e inserção à corporação de segurança.