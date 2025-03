Foto da década de 1950 mostra trecho da Raposo Tavares na Granja Viana: “Era lindo e calmo”

A foto, segundo a página, foi tirada no dia 7 de agosto de 1955 pelo fotógrafo Chico Albuquerque, por solicitação de Niso Vianna, que registrou a Vila Santo Antônio.A foto pertence ao acervo do IMS - Instituto Moreira Salles.Ao fundo da imagem, é possível ver onde é hoje o Shopping Granja Vianna. De acordo com a página, o clique foi feito em frente à Paróquia Santo Antônio da Granja Viana.Internautas reagiram com saudosismo à publicação., disse um seguidor da página.destacou outro., relembrou um internauta.