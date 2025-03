Prefeito anuncia atração para o show do aniversário de Cotia

A festa ocorrerá em frente à prefeitura e não terá investimento público, de acordo com Formiga

Imagem ilustrativa / Freepik

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), anunciou nesta sexta-feira (14) a atração que fará o show no aniversário de Cotia, no dia 2 de abril.

O anúncio foi feito nas redes sociais ao lado do empresário Marcos Pacheco, da MP Promoções, responsável pela produção do show do aniversário da cidade.A festa ocorrerá em frente à prefeitura e não terá investimento público, de acordo com Formiga.O show anunciado é o do cantor Péricles, começará às 20h e será totalmente gratuito.Mais detalhes serão anunciados em breve.