Quem era o operário que morreu em desabamento de laje no centro de Cotia

Acidente ocorreu no centro de Cotia na tarde de ontem (26)

O QUE ACONTECEU



O acidente aconteceu por volta das 17 horas dessa quarta-feira na rua Dez de Janeiro, no centro de Cotia. Segundo informações, a estrutura não teria suportado o peso do concreto. A estrutura toda caiu em cima de Renato, conforme informou a Polícia Civil.



Como o cimento endurece rápido, as equipes trabalharam com cuidado durante a madrugada para tentar encontrar a vítima.



O corpo de Renato foi encontrado por volta de 2 horas da manhã desta quinta-feira (27) pelos bombeiros. De acordo com reportagem do G1, uma britadeira e outras ferramentas foram usadas para quebrar o concreto, que secou no decorrer das horas.



O caso é investigado pela Delegacia de Cotia.



QUEM ERA RENATO



Renato estava no seu primeiro dia de trabalho no local, conforme informou reportagem do G1. Ele era do Piauí e morava com a família no Rio Grande do Sul.



Segundo a reportagem, Renato estava em Cotia visitando outros familiares e pretendia se estabelecer em São Paulo.



Gislaine Pereira, irmã do rapaz, disse que o corpo dele foi encaminhado ao IML da cidade. Os planos da família é que Renato seja enterrado no Piauí.



Segundo o portal, Gislaine diz que conta com a ajuda da empresa responsável pela obra para auxiliar com os custos e o transporte do corpo para a terra natal do jovem.