Corpo de Bombeiros procura vítima nos escombros após laje desabar em Cotia, afirma prefeitura

Em nota enviada ao Cotia e Cia, a prefeitura informou que três pessoas foram socorridas e uma continua desaparecida; ocorrência foi registrada nesta tarde

Acidente ocorreu na tarde de hoje no centro da cidade

após uma laje de um prédio em construção ter desabado no centro da cidade, na tarde de hoje. A Prefeitura de Cotia confirmou, na noite desta quarta-feira (26), que equipes do Corpo de Bombeiros procuram por uma vítima nos escombros

O acidente aconteceu por volta das 17 horas na rua Dez de Janeiro. Três pessoas foram resgatadas e encaminhadas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia com ferimentos leves. Uma quarta vítima continua desaparecida.Em nota enviada ao, a prefeitura informou que a Defesa Civil de Cotia foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio na ocorrência. Neste momento, uma equipe está no local com um engenheiro para auxiliar na avaliação e prevenção de novos desabamentos.afirmou., concluiu a nota.