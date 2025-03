Operário é encontrado morto após laje de prédio desabar no centro de Cotia

O QUE ACONTECEU



O acidente aconteceu por volta das 17 horas dessa quarta-feira na rua Dez de Janeiro, no centro de Cotia. Segundo informações, a estrutura não teria suportado o peso do concreto. O prédio comercial estava em construção.









A Defesa Civil de Cotia foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio na ocorrência.



Equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), da Guarda Civil Municipal e das Secretarias de Comunicação, de Obras e Infraestrutura também estiveram no local.



A obra agora deverá ser vistoriada e as autoridades deverão investigar as causas do acidente.