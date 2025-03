Qual é qual? Mercados de Itapevi e Santos são idênticos na arquitetura, mas distintos nos valores

A arquitetura é basicamente idêntica: tamanho (1.900 m²), um mezanino de 600 m² e a mesma fachada espelhada com o mesmo letreiro (um M estilizado e grande com o estilo de letra idêntico).

Daria até para fazer o jogo dos sete erros, mas com certeza, seria difícil de encontrá-los. A própria foto - em destaque - evidencia a semelhança - até parece uma montagem com as mesmas imagens, mas não é!Estamos falando do Mercado Municipal de Itapevi e do Mercado de Peixes em Santos. A comparação foi feitaO local é tão parecido que parece até uma franquia de mercados municipais, conforme também destacou uma. Mas, assim como pontuou o UOL,Apesar das semelhanças, há um detalhe que traz um diferencial entre os empreendimentos: os valores que foram investidos., em Santos, a construção do prédio custou praticamente a metade do valor: R$ 8 milhões.