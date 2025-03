“Água com gosto ruim” e “ônibus precários”: Câmara de Cotia mira Sabesp e Viação Raposo Tavares

Requerimentos aprovados em sessão querem que empresas expliquem problemas apontados pela população

Requerimentos são de autoria do vereador Eduardo Nascimento. Foto: Câmara de Cotia

As empresas Viação Raposo Tavares e Sabesp serão oficiadas a prestarem esclarecimentos sobre os serviços prestados em Cotia.









As empresas têm 15 dias para se manifestarem. O prazo, no entanto, pode ser prorrogado por mais 15 dias, caso seja solicitado pelas empresas.

Os requerimentos, de autoria do vereador Eduardo Nascimento (PSB), foram aprovados por unanimidade durante a sessão da câmara municipal desta terça-feira (11). Os documentos estão sendo protocolados hoje (13).pede que a empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) seja oficiada para prestar esclarecimentos sobre a qualidade da água e os serviços prestados pela empresa terceirizada por ela contratada.O documento requer explicações especialmente quanto ao gosto e odor registrado na água de diversos bairros, bem como os danos causados pela empresa nas ruas da cidade.Já osolicita que a empresa Viação Raposo Tavares preste contas sobre o sistema de transporte público do Município. Entre as informações requisitadas pelo parlamentar estão o número de linhas, de carros em operação, de veículos com acessibilidade e ar-condicionado operando em Cotia., disse Eduardo., afirma o vereador.