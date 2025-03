Acidente ocorreu por volta das 16h no km 10 da rodovia, em Barueri

Foto: Artesp

Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (13) após colidir contra a traseira de um caminhão no Rodoanel Mário Covas.

O acidente ocorreu por volta das 16h no km 10 da rodovia, em Barueri. O motorista do caminhão fugiu do local.O óbito do motociclista foi constatado no local. A identidade dele não foi revelada.Segundo a concessionária que administra o trecho, há três quilômetros de congestionamento.