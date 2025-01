Fachada espelhada, 40 boxes e 300 empregos: conheça o 1º Mercado Municipal de Itapevi

Prefeitura estima que novo centro comercial começará as atividades em 90 dias

Foto: Prefeitura de Itapevi

As instalações do primeiro Mercado Municipal de Itapevi – Maria Madalena Felipe de Carvalho – foram inauguradas no sábado (28/12). O espaço está localizado na Avenida Feres Nacif Chaluppe, ao lado da Praça do Nordestino, no Centro.



DETALHES DA ESTRUTURA



O novo centro comercial tem uma arquitetura moderna, com dois pavimentos, rampas de acessibilidade, sanitários, saídas de emergência, fachada espelhada e estrutura voltada à mobilidade.



O edifício contará com 40 boxes. A expectativa é que os comércios gerem cerca de 300 empregos diretos e indiretos.



O pavimento térreo tem 1,7 mil metros quadrados. Cada box será padronizado, com aproximadamente 9 m².



Os segmentos contemplados incluirão açougues, adegas, quitandas, empórios, mercearias, bazares e lojas de artigos para celulares, entre outros.





Foto: Prefeitura de Itapevi / Divulgação

Também estão previstos serviços de lotérica, relojoarias e chaveiros. Na área gastronômica, há previsão para lanchonetes e pastelarias.



O público poderá circular por cinco corredores que interligam os boxes. Também no térreo, haverá dois banheiros – masculino e feminino –, além de escada e elevador com acessibilidade, ambos conectando ao segundo pavimento.



Ainda no térreo, estarão as câmaras frias para armazenamento de produtos perecíveis e a administração do Mercado. Os funcionários terão à disposição dois vestiários espaçosos, com 27 metros quadrados cada.



No mezanino, com 667 metros quadrados, o público encontrará restaurantes, lanchonetes, cafeterias, outros dois banheiros e uma área de convivência estilo lounge.



Do lado de fora, o estacionamento arborizado oferecerá 62 vagas para veículos, sendo três exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), e 25 vagas para motocicletas.

O funcionamento do estabelecimento está previsto para começar em 90 dias, período necessário para os lojistas realizarem suas respectivas instalações.O nome do Mercadão homenageia Maria Madalena Felipe de Carvalho, empreendedora e idealizadora da Nhadelícia Alimentos Saudáveis, no Parque Suburbano. Maria Madalena faleceu em 2023.