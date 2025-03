Projeto oferece aulas gratuitas de alfabetização para adultos em Cotia

Iniciativa é realizada por professores voluntários; todo o material necessário será disponibilizado sem custo; saiba como realizar a inscrição

Foto: Agência Brasil

Um projeto social vai oferecer aulas gratuitas de alfabetização para adultos em Cotia. Chamado de ‘Recomeço’, a iniciativa acontecerá todas as quartas-feiras a partir do dia 26 de março.

As aulas acontecerão na FMU Polo Cotia, que está cedendo o espaço para a atividade.O projeto é realizado por professores voluntários, e todo o material necessário, como cadernos, canetas, lápis e borracha, será disponibilizado sem custo., dizem os organizadores do projeto.Projeto Recomeço - alfabetização para adultosTodas as quartas-feiras, a partir do dia 26 de marçodas19h às 21hFMU Polo Cotia (R. José Augusto Pedroso, 19 - Vila São Francisco)Tudo gratuito!Instagram:E-mail: alemdaspaginas23@gmail.com