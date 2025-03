Ciclistas tomam as ruas de Cotia em comemoração aos 12 anos do ‘Malucos do Pedal’

Cerca de 200 pessoas participaram do pedal de aniversário do MDP nesse domingo (16); evento teve como propósito o incentivo ao esporte na cidade

Pedal de aniversário do MDP. Foto: Reprodução / Redes Sociais

As ruas de Cotia foram tomadas pelas cores preta e amarela na manhã desse domingo (16). Eram mulheres, homens e crianças, cada um com sua bike, pedalando em comemoração aos 12 anos do grupo MDP (Malucos do Pedal).



Concentração aconteceu no centro de Cotia. Foto: Reprodução

O trajeto escolhido não foi por acaso, como explica ZDF. “O trajeto é um local que a gente usa para treino, para passeio, para resenhas... a ideia é crescer mais ainda o grupo, mas crescer em prol do esporte.”



O pedal foi acompanhado pelo vereador Marcelinho Lenha e pelo secretário de Turismo de Cotia, Agnaldo Alfredo.



No final do evento, teve bolo, refrigerante e lanches, tudo pago pelos próprios integrantes do coletivo.

, avalia ZDF (Zé da Fiel), um dos integrantes do coletivo.O ‘Pedal de Aniversário’ se concentrou na Praça da Matriz, no centro de Cotia, e seguiu pelo bairro Atalaia, passando pelo Morro Grande, Estrada do DAE e finalizando no ponto MDP (rua Represinha, 3.737, Morada Santa Fé). Ao todo, foram aproximadamente 26 km de pedalada com cerca de 200 participantes.