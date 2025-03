Prefeitura diz que procura abrigo para ‘Chico’, o ‘simpático bugio’ que vive em parque de Cotia

Presença do macaco na região pode estar associada ao desmatamento que vem ocorrendo há anos na cidade, afirmou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia disse que procura parcerias para um abrigo adequado para ‘Chico’, o “simpático bugio” que vive no Parque Chico Anysio há mais de cinco anos.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)



“Os bugios preferem habitar áreas com árvores mais jovens, onde encontram maior oferta de frutos, folhas e brotos. Embora tenham preferências alimentares, os bugios conseguem se alimentar de diversas espécies de árvores, o que facilita sua sobrevivência em áreas próximas a ambientes urbanos”, explicou a secretaria em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (25).



A pasta não descartou o fato de a presença do animal estar associada ao desmatamento que vem ocorrendo há anos na região. “O aumento da presença desses animais em Cotia pode estar relacionado ao desmatamento e à proximidade de seu habitat com vias de circulação. Além disso, o adensamento da vegetação também pode contribuir para essa aproximação”, disse.



A secretaria também ressaltou a importância de não os alimentar, pois a prática pode prejudicar seu comportamento natural e comprometer sua busca por alimentos no ambiente, afetando o equilíbrio ecológico.



Chico, na descrição da secretaria, é um simpático bugio que vive há mais de cinco anos no parque. Durante esse tempo, segundo a pasta, nunca houve relatos de comportamento agressivo por parte dele. “Apesar do desmatamento contínuo em seu habitat, Chico conseguiu encontrar abrigo em uma das reservas locais, onde permanece seguro”, afirmou.



O macaco é visto por moradores com certa frequência no parque, que está fechado desde 2018. No domingo (23),Diversas pessoas que passavam pela região, registraram o momento (veja abaixo):