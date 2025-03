Helicóptero Águia resgata motociclista envolvido em acidente na Castello Branco em Barueri

Ocorrência foi registrada no final desta manhã no km 22 da rodovia; vítima foi socorrida em estado grave

Foto: Artesp

O helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) resgatou nesta terça-feira (25) um motociclista que se envolveu em um acidente na Rodovia Castello Branco.





A ocorrência foi registrada por volta das 11h no km 22, trecho que pertence à Barueri.

Segundo a concessionária que administra o trecho, a vítima foi socorrida em estado grave após colidir contra a traseira de uma carreta que estava parada no acostamento da rodovia.Uma faixa da pista chegou a ser interditada no momento do resgate.