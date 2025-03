Prefeitura de Cotia retoma projeto que oferece aulas de natação e hidroginástica

As aulas serão ministradas por profissionais de educação física e acompanhadas por salva-vidas. O equipamento público está instalado na Estrada do Cruzeiro, 234, em Caucaia do Alto, atrás do CEUC. O Projeto Acqua conta com duas piscinas, vestiários, setor administrativo e estacionamento.



Como participar



Os interessados em participar devem comparecer ao local das aulas de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, portanto os seguintes documentos:

RG e CPF

Declaração escolar ativa da rede pública de ensino (para crianças e adolescentes)

Comprovante de inscrição no Cadastro Único atualizado

Número de Identificação Social (NIS)

Comprovante de residência de Cotia de pelo menos um ano

Atestado médico

Uma foto 3X4

É necessário ter renda familiar mensal comprovada de até três salários-mínimos

Os projetos foram suspensos no fim do ano passado, quando o contrato com a empresa que presta os serviços encerrou.No projeto Acqua Social, crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos fazem aulas de natação. Já no Acqua Sênior, são oferecidas aulas de hidroginástica para pessoas com mais de 60 anos. “”, disse o prefeito de Cotia, Welington Formiga.As aulas acontecem duas vezes por semana, com uma hora de duração. Com a retomada das atividades, a expectativa é atender 250 crianças e adolescentes e 100 idosos, em Caucaia do Alto.De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Periferias Silvio Cabral a cidade deverá ganhar novos polos do projeto “” anunciou.