Homem suspeito de estupr4r menino de 12 anos é preso em Cotia

Ele estava foragido há mais de um ano; Crime teria ocorrido na cidade de Valparaíso, no interior de SP.



O homem tem várias passagens por crimes sexuais, sendo investigado e preso diversas vezes por estupro, estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor, sempre com vítimas crianças ou adolescentes.



Ele estava foragido há mais de um ano, com mandado de prisão expedido pela Justiça, e não reagiu à prisão.



A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer outros crimes possivelmente praticados pelo investigado.





*Com informações do G1.

Um homem suspeito de estuprar um menino de 12 anos, em 2023, na cidade de Valparaíso, interior de SP, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (28) em Cotia.Segundo a polícia, o suspeito, de 56 anos, foi localizado por uma equipe de policiais de Carapicuíba, em uma chácara, a partir de informações levantadas pela polícia de Valparaíso, que identificou onde ele estava morando.A polícia suspeita de que os abusos tenham começado quando a vítima tinha 11 anos.