Criminoso tenta fugir com criança no colo, mas é preso pela PM em Cotia

Em sua residência, a PM apreendeu grande quantidade de drogas, peças de motos roubadas e quase R$ 90 mil em espécie

Foto: PMSP

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) prendeu, nessa quarta-feira (12), um criminoso no Jardim Nova Coimbra, em Cotia.

Em sua residência, foram apreendidos quase R$ 90 mil em espécie, além de porções de drogas espalhadas em um cômodo.Ao chegarem no local, os PMs foram recebidos pela mãe do suspeito, que permitiu a entrada das equipes.Durante a abordagem, a esposa do alvo tentou alertá-lo, mas ele, com uma criança no colo, tentou fugir.Após a captura, o suspeito confessou que na residência havia dinheiro e drogas, mas não explicou a origem.Nas buscas realizadas, foram apreendidos R$89.354,00, dois tijolos de cocaína pesando 2,5 kg cada, nove sacos de pasta base de cocaína, dois seladores a vácuo, cadernos com anotações de tráfico, um celular e embalagens diversas para acondicionamento de drogas.Os PMs encontraram ainda peças de motocicletas, como quadro, carcaça de motor, rastreador e duas placas, uma delas com registro de roubo.O total de drogas apreendidas foi de 7,366 kg.A ocorrência foi encaminhada para o Distrito Policial Central de Cotia, onde o criminoso foi autuado por tráfico de drogas.