Polícia fecha desmanche ilegal de motos de luxo em Itapevi; ocorrência teve troca de tiros

Foto: SSP / Divulgação

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) fecharam um imóvel usado para desmanche ilegal de motos de luxo com queixa de roubo ou furto em Itapevi. Dois homens, de 22 e 26 anos, suspeitos de envolvimento no crime, foram presos.



As investigações apontaram o endereço que um dos criminosos havia entrado com uma moto sem placa. A equipe iniciou as buscas e foi ao local.



Ao perceberem a presença policial, dois suspeitos fugiram em uma moto. O piloto atirou contra um dos policiais, que interveio. Posteriormente, ele foi encontrado no pronto-socorro e não corre risco de morte. O outro suspeito não foi localizado.



No imóvel, a equipe realizou uma vistoria e apreendeu peças automotivas, sete capacetes e documentos. Logo em seguida, os policiais notaram um veículo parcialmente desmanchado na casa em frente. Após consulta, foi constatado que ele possuía queixa de furto. O responsável pelo local também foi preso em flagrante.



O caso foi registrado na 3ª Delegacia Divecar como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização e apreensão de veículo, associação criminosa, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.