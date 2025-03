‘Mãe Cotiana’: programa voltado para gestantes está com inscrições abertas; veja como participar

As gestantes que participam do projeto recebem um o kit de enxoval completo para o bebê; veja os requisitos para a inscrição

Foto: Reprodução

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias de Cotia está com inscrições abertas para o programa Mãe Cotiana, que contempla gestantes que fazem o pré-natal no município [veja requisitos abaixo].

As inscrições podem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência, das 8h30 às 16h30.O programa municipal tem como objetivo garantir assiduidade das gestantes nas consultas e exames de pré-natal como forma de combater a mortalidade infantil e a saúde da gestante.As gestantes que participam do projeto recebem um o kit de enxoval completo para o bebê, a data de entrega será divulgada pela Prefeitura.Para ser beneficiada é preciso comprovar que reside em Cotia há pelo menos dois anos, ter cadastro no Número de Inscrição Social (NIS) atualizado, cartão de gestante, estar gestante a partir da 14ª semana.As entregas serão realizadas a partir da 30ª semana de gestação. Com prioridade para a garantia da saúde da gestante e do bebê, é preciso ter pelo menos três consultas de pré-natal na rede municipal.O kit de enxoval do bebê é composto por: carrinho de bebê, saída de maternidade, bolsa da maternidade, fralda descartável, mamadeiras, macacão, algodão de bolinha, banheira infantil, body manga longa, creme de assadura, culote vira pé, haste flexível, kit pano de boca, kit pente e escova infantil, lenço umedecido, macacão para bebê, manta infantil, meias para bebê, sabonete líquido, sacola TNT, talco hidratante e toalha de banho.Comprovante de residência (água, internet, celular e/ou contrato de locação) • RG e CPF • Apresentar Folha V7 do Cadastro Único, com NIS (Número de Inscrição Social) atualizado • Apresentar renda familiar de até três salários mínimos (folha V7) • Apresentar Caderneta de Gestante com acompanhamento mensal pela rede municipal de saúde, com pelo menos três consultas realizadas.