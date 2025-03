Marcha para Jesus de Itapevi tem programação divulgada com grandes nomes da música gospel

Evento contará com estrutura completa, incluindo praça de alimentação, segurança e posto médico

Foto: Prefeitura de Itapevi

A cidade de Itapevi será palco de mais uma edição da Marcha para Jesus, evento tradicional que reúne milhares de fiéis. A marcha acontecerá no 12 de abril, com concentração a partir das 15h na Avenida Pedro Paulino, altura do número 940, em frente ao Centro de Reabilitação, na Cohab.

O evento faz parte das 66 ações em comemoração ao aniversário de Itapevi e é realizado pelo Conselho de Pastores de Itapevi (Conpai), com apoio da Prefeitura.A marcha segue o trajeto com um trio elétrico. Durante o percurso, haverá paradas para momentos de oração:📍 Praça 18 de Fevereiro – Oração pelos comerciantes da cidade📍 Viaduto José dos Santos Novaes – Oração por Itapevi📍 Rua José Michelotti – Oração pelos enfermos do PS CentralO destino final será o Parque da Cidade, onde acontecem os shows a partir das 17h, seguindo até 21h30.A noite de celebração contará com apresentações de Eyshila, Marcados, Lucas Agostinho, Marcelo Aguiar, MP7, Daniel Berg e Nicole Francini.O evento contará com estrutura completa, incluindo praça de alimentação, segurança e posto médico.