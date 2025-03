Metrô de São Paulo receberá 44 novos trens sem condutores

Novas composições deverão operar nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha

Foto: Wahsaw

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos realizou nessa terça-feira (18) a homologação do contrato para a compra de 44 novos trens para o Metrô de São Paulo. O contrato foi homologado com a CRRC Sifang do Brasil.

As novas composições deverão operar nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. Entre as novidades estão a passagem contínua entre os carros, portas deslizantes que se abrem para fora e entradas USB.O Consórcio CRRC Sifang do Brasil é formado pela matriz chinesa e a filial brasileira da fabricante. A proposta da empresa foi de R$ 3,104 bilhões para o fornecimento de 264 carros metroviários.O documento revela algumas inovações nos novos trens em comparação com os modelos atualmente em circulação, sendo a principal delas a preparação para operar sem a necessidade de um condutor.De acordo com o edital,O Centro de Controle Operacional (CCO) poderá monitorar o atendente que estiver operando manualmente o trem. O edital determina que “no teto, acima do console, será instalada uma câmera com lente grande angular, além de iluminação direcionada para o console, permitindo que o CCO forneça orientações ao atendente, caso seja necessário o acionamento manual.”Além disso, qualquer tentativa de abertura da tampa escamoteável será registrada e enviada ao registrador de eventos, ao CCO e ao TCMS (Train Control and Monitoring System).