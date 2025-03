Shopping em Cotia inaugura o Parque Mundo Bita com espaços interativos e educativos

Atrativo promete fazer sucesso com seus diversos espaços interativos e educativos, que estimulam a criatividade e a imaginação das crianças

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, empreendimento administrado pela Alqia, recebe a partir do dia 19 de março, o Parque Mundo Bita, uma atração inédita especialmente pensada para a diversão das crianças. Com atividades interativas e educativas, o parque promete encantar o público infantil e proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família.

, comenta Laron Santana, coordenador de Marketing do Shopping Granja Vianna.Com a temática do universo infantil, o parque promete fazer sucesso com seus diversos espaços interativos e educativos, que estimulam a criatividade e a imaginação das crianças. O evento está localizado na Praça de Eventos, no Piso L1, e oferece uma experiência divertida e segura para todas as crianças.O ingresso para o parque tem o custo de 60 reais para 40 minutos de diversão. Para cada tempo adicional, é cobrada uma taxa de 10 reais a cada 40 minutos.