Cotia, 169 anos: aniversário terá show do cantor Péricles e brinquedos para crianças

O sambista, da vertente pagode, é um dos grandes nomes da música brasileira: cantor, instrumentalista e compositor, Péricles é ex-integrante do grupo Exaltasamba e vai animar a festa com grandes sucessos de sua trajetória artística com mais de 40 anos de história.Entre os grandes sucessos do cantor estão ‘Até que durou’, ‘Melhor eu ir’, ‘Se eu largar o freio’, além de ‘Gamei’, da época do Exaltasamba, e muito mais.