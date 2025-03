Mês da Mulher: Cotia divulga programação com caminhada, serviços de saúde e muito mais

Programação contará com diversas atividades livres e gratuitas para mulheres de todas as idades

Foto: Freepick

Para celebrar o mês do Dia Internacional da Mulher [8 de março], a Prefeitura de Cotia, por meio das Secretarias de Esportes e Juventude e da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, realiza uma programação com diversas atividades livres e gratuitas para mulheres de todas as idades.

A Secretaria de Esportes e Juventude vai focar as ações na saúde e no estímulo à prática esportiva, já a Secretaria da Mulher vai ofertar diversos serviços por meio de parcerias.Em Cotia, a celebração começa nesta sexta-feira (7), às 8h, com um aulão de alongamento em frente à Prefeitura, antes da Caminhada da Mulher, que seguirá em direção ao Ginásio de Esportes, onde serão recebidas com aulões de balé, ginástica e dança. Pede-se para que todas usem roupa rosa.Já no dia 15 de março (sábado), das 9h às13h, a Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social realizará uma programação especial, por meio de parcerias, para oferecer diversos serviços gratuitos às mulheres de Cotia.Em uma estrutura montada na Praça da Matriz, no centro, serão ofertados serviços, como: orientação jurídica da OAB; palestras com as Guardiãs Maria da Penha (GCM); sobre enfrentamento à violência doméstica; palestra com psicólogo sobre Saúde Mental; aulas de zumba; alongamento; defesa pessoal; dia da beleza; música ao vivo, divulgação de programas da Secretaria de Saúde, palestra de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, divulgação da programação de exames ofertados na rede municipal, entre outros.