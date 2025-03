Mulheres têm entrada gratuita no Thermas da Mata nesta sexta e neste sábado; veja regra

Anúncio foi publicado pelo parque aquático nesta quarta-feira (5) nas redes sociais

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

O Thermas da Mata anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), que as mulheres terão entrada gratuita no parque aquático nesta sexta-feira (7) e neste sábado (8), em razão da comemoração do Dia Internacional das Mulheres.



“É o momento perfeito para relaxar, curtir as águas quentinhas e se renovar em meio à natureza. Traga sua companhia e venha viver a experiência única”, diz o texto de divulgação.



Ainda segundo o aviso, os ingressos são limitados e a promoção está sujeita a alteração sem aviso prévio.

No entanto, para ter direito à entrada gratuita, é necessário estar acompanhada por um adulto pagante.