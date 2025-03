Motorista de app é esfaqueado na Granja Viana; agressores são detidos após fuga

De acordo com relatos de testemunhas, o crime ocorreu durante um desentendimento de trânsito; crime aconteceu na noite dessa terça-feira (4)

Caso foi registrado no 2º DP da Granja Viana. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Um motorista de aplicativo, de 53 anos, foi esfaqueado na Granja Viana, em Cotia, na noite dessa terça-feira (4).





O crime foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana, onde o caso é apurado.

Segundo relatos de testemunhas, o crime ocorreu durante um desentendimento de trânsito.Os agressores, um homem e uma mulher, que estavam em outro veículo, fugiram do local, mas foram detidos logo em seguida.A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma ocorrência de vítima esfaqueada às margens do km 22 da rodovia Raposo Tavares.Ao chegar no local, a equipe foi informada que outra viatura já havia socorrido a vítima e que ela estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque São George.Com informações colhidas no local, a GCM foi em busca do veículo onde estava o casal de agressores. Porém, ao avistarem a viatura, eles fugiram, ignorando o sinal de parada.Poucos metros depois, o veículo foi alcançado e os suspeitos detidos. Os GCMs disseram que tentaram dialogar com o casal, mas ambos reagiram com agressividade e precisaram ser algemados.Os dois foram detidos e a faca usada no crime foi apreendida. O casal foi ouvido e liberado.