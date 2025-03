Lagoa em Cotia tem acesso fechado após morte de jovem

Fechamento - ainda de forma provisória - foi concluído na sexta-feira (7); jovem de 25 anos morreu no local após tentar salvar sua cachorra

Foto: Prefeitura de Cotia

Na sexta-feira (7), a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, realizou o fechamento do entorno da lagoa do Viveiro Municipal Parque Curupira, margeando a avenida Benedito Isaac Pires, no Parque Dom Henrique.



A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia explicou que o fechamento com placas de zinco, em uma extensão de aproximadamente 100 metros, foi feito de maneira provisória. Segundo a pasta, a administração municipal vai contratar a implantação de grades para o local, como é feito no fechamento de parques e de algumas escolas municipais.



“Peço que respeitem o fechamento e evitem novas tragédias”



De acordo com o prefeito Welington Formiga, já havia uma determinação do Ministério Público para que a Prefeitura fizesse um fechamento eficiente do entorno da lagoa, já que, frequentemente, a cerca era cortada e pessoas entravam na área proibida. “Conversei com o vice-prefeito e Secretário de Obras e Infraestrutura, Paulinho Lenha, para que a solução fosse dada em caráter emergencial”, disse.



O chefe do Executivo aproveitou para pedir às pessoas que não vandalizem o fechamento e jamais invadam o local. “Invadir área pública e privada é crime e, neste caso, pode significar risco de morte. Peço que respeitem o fechamento e evitem novas tragédias na lagoa”, disse.



O titular de Obras e Infraestrutura, vice-prefeito Paulinho Lenha, lembrou que há mais de oito anos, quando ainda era vereador, chegou a pedir à administração municipal, à época, que fechasse o acesso à lagoa. “Já tinha feito este pedido à Prefeitura, para que a Secretaria de Obras fizesse este fechamento, não aconteceu. Hoje sou o secretário e estamos atendendo esta determinação de fechamento do prefeito Formiga e do promotor”, destacou.







Segundo informou a administração municipal, o acesso ao local é proibido e diversas placas instaladas em volta da lagoa informavam sobre a proibição. No entanto, de acordo com a prefeitura, era frequente a invasão do local por pessoas que nadavam e pescavam na lagoa. O fechamento foi realizado após a morte de um jovem de 25 anos, conhecido como MC Corre Kid. O jovem pulou na lagoa para tentar salvar sua cachorra de um afogamento, mas não conseguiu sair. O animal sobreviveu.