Frente fria chega a SP nesta segunda-feira com previsão de chuvas intensas

Defesa Civil de SP fala em “cenário alarmante” para os próximos dias; confira

Foto: Governo de SP

A chegada de uma frente fria pode provocar chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de até 80 km/h em algumas regiões do estado de São Paulo a partir desta segunda-feira (10).

Para alinhar as ações de prevenção, a Defesa Civil do Estado de São Paulo se reuniu na sexta-feira (7) com integrantes das defesas civis municipais para apresentar o cenário meteorológico dos próximos dias.As regiões com alto risco de chuvas são: região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, bem como as regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília.Já as regiões que apresentam risco moderado são: Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.O diretor do núcleo de situação de Anormalidade da Defesa Civil, Capitão PM Rodrigo Fiorentini, afirmou na reunião que o cenário dos próximos dias é alarmante. “Pedimos à população para que todos fiquem atentos aos alertas do cellbroadcast e que os municípios deem uma atenção maior nas ações de prevenção e proteção do cidadão”, ressalta.Diante da previsão meteorológica, a Defesa Civil montou o gabinete de crise com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.O gabinete deve ficar mobilizado até terça-feira (11), para garantir pronta resposta a possíveis estragos causados pelos temporais.A Defesa Civil de São Paulo também reforçou que os municípios que precisarem de ajuda humanitária poderão ser atendidos. Desde outubro, a Defesa Civil Estadual mantém seus cinco depósitos cheios e prontos para enviar apoio assim que solicitado.Os depósitos ficam na capital paulista, na região do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Bauru e Presidente Prudente. Ficam estocados alimentos, kits de limpeza, higiene pessoal, dormitório, além de lonas plásticas e telhas.